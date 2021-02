M5S, ALLA CAMERA MANCANO 31 VOTI TRA VOTI CONTRARI, ASTENUTI ED ASSENTI

Dopo i 15 del Senato, adesso il Movimento 5 Stelle dovrà gestire i 31 deputati che, nella giornata di ieri, in un modo o nell’altro, non hanno concesso la fiducia al Governo Draghi, andando contro le indicazioni dei vertici del M5S.

Sono in tutto 16 i deputati M5s che alla Camera hanno votato contro la fiducia al governo Draghi. È quanto risulta dai tabulati della votazione. Sono in tutto 12 i pentastellati che non hanno partecipato al voto, ma a questi va sottratta la deputata Elisa Scutellà, assente in quanto malata.

Sono 4 gli astenuti M5s, tra cui l’ex sottosegretario Alessio Villarosa. Infine, 2 deputati M5s risultano in missione. In totale, quindi, la ‘fronda’ in dissenso raggiunge quota 31 deputati.

Scorrendo i tabulati della votazione, i 16 deputati M5s che hanno votato contro la fiducia sono: Corda, Sapia, Spessotto, Testamento, Volpi, Baroni, Cabras, Colletti, Costanzo, Forciniti, Giuliodori, Maniero, Russo, Sarli, Termini e Vallascas. I 4 astenuti sono: Villarosa, Paxia, Raduzzi e Sodano.

Non hanno invece partecipato al voto Corneli, Ehm, Masi, Menga, Penna, Romaniello, Suriano, Tucci, Zanichelli, Campana e Schirò. Infine, sono in missione Mammì e Vianello.