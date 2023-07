MANFREDI SI SMARCA DA DE LUCA ED ANNUNCIA LA PRESENZA A NAPOLI CON ELLY SCHLEIN

Il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi sarà in piazza, accanto alla Segretaria Nazionale del Pd Elly Schlein, nel corso del prossimo fine settimana, per la manifestazione indetta dal Partito Democratico contro il disegno di legge sull’Autonomia Differenziata. Manfredi, dunque, come già accaduto negli ultimi mesi, si smarca, decisamente, dalla posizione del Presidente della Regione Vincenzo De Luca, lasciando intendere di non avere alcuna intenzione di seguire il Governatore della Campania nella sua personale battaglia contro la Segretaria Nazionale del Partito Democratico. E’ un segnale importante, che conferma le indiscrezioni degli ultimi tempi: Manfredi non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti del Presidente De Luca, anche per una sua eventuale candidatura alla Presidenza della Regione Campania.

