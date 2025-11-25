MARA CARFAGNA (NOI MODERATI): “SODDISFATTI PER RISULTATO RAGGIUNTO ALLE REGIONALI”

“Noi Moderati conquista alle Regionali un risultato incoraggiante in un quadro dominato dal crollo dell’affluenza che ha penalizzato il voto di opinione.

Siamo un partito nuovo, che fino a poco più di due anni fa era solo una somma di sigle: la presenza in ogni territorio con liste qualificate, in gran parte costituite da uomini e donne della società civile, e i circa 120mila voti complessivamente raccolti nelle Regioni andate al voto costituiscono una base solida per costruire una presenza nazionale capace di incidere”.

Lo afferma Mara Carfagna, segretario di Noi Moderati, che aggiunge: “Sono soddisfatta dei risultati ottenuti in Campania, in particolare nella mia città di origine, Salerno, dove abbiamo raggiunto il 2,64%: partivamo praticamente da zero, siamo riusciti a presentare le liste in tutte le circoscrizioni, abbiamo costruito una base politica per far emergere la voce dei moderati del centrodestra. Più in generale, credo che il centrodestra debba affrontare con energia la ‘questione Sud’ e quindi la questione delle diseguaglianze su lavoro, sanità, casa, servizi. Abbiamo bisogno di una proposta incisiva, che parli ai milioni di italiani del Mezzogiorno dei loro problemi.

Personalmente – conclude Carfagna – sono già al lavoro su questo: sono convinta che possa essere un valore aggiunto per l’intera colazione”.

Share on: WhatsApp