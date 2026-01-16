MARCELLO FEOLA E’ IL NUOVO COMMISSARIO PER RICOSTRUZIONE POST SISMA AD ISCHIA

L’avvocato Marcello Feola e’ il nuovo commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma nell’Isola d’Ischia nell’agosto 2017. Lo ha nominato la presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci. Prende il posto dell’avvocato Giovanni Legnini, al quale il ministro ha rivolto “un sincero ringraziamento per l’attivita’ e l’impegno finora profuso”. Salernitano, 61 anni, Feola e’ avvocato specializzato in Diritto amministrativo, professore aggregato presso l’Universita’ degli Studi di Salerno, dove insegna Istituzioni di Diritto pubblico e Diritto dell’Urbanistica e dell’Ambiente, membro del Collegio direttivo dell’Osservatorio per lo Sviluppo Territoriale (OST) e di numerose Commissioni tecniche, anche ministeriali.

