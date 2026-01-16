SALERNO. CELANO (FI): “DIMISSIONI SINDACO NAPOLI, NON SI PENSA AD INTERESSE COLLETTIVO”

Le dimissioni del sindaco Napoli rappresentano forse il segnale più chiaro, negli ultimi anni, di una città piegata a logiche che nulla hanno a che fare con l’interesse collettivo. Non si tratta, infatti, di una scelta maturata a valle di una seria valutazione sull’operato amministrativo — valutazione che, se fosse stata onesta, avrebbe dovuto condurre a questo epilogo già da tempo — ma di una decisione funzionale esclusivamente a consentire la ricandidatura dell’ex Governatore.

Lo scrive in una nota il Coordinatore Provinciale di Forza Italia Roberto Celano.

Una manovra politica scoperta, consumata nel quasi totale silenzio della società civile, con le note eccezioni, che assiste inerme alla caduta di un’amministrazione e di un Consiglio comunale eletti democraticamente. Una caduta non determinata dal giudizio degli elettori o da dinamiche consiliari, ma imposta da fattori esterni e personali: la necessità di De Luca di occupare anche formalmente una poltrona istituzionale, quando è noto a tutti che lui e la sua famiglia governano la città, direttamente o per interposta persona, da circa trent’anni.

Un simile svuotamento della volontà popolare, piegata a interessi individuali e di potere, appare come un atto ai limiti dell’eversione democratica.

A questo punto non ci resta che auspicare che i cittadini comprendano quanto sia necessario cambiare e lavorare per attenuare — se non rimuovere — quei gangli di potere che da troppo tempo impediscono di assumere come unico criterio di governo l’interesse dei cittadini.