SALERNO. ANTONIO IANNONE (FDI): “DIMISSIONI NAPOLI, SI GIOCA CON ISTITUZIONI COME FOSSERO SALOTTO DI CASA”

“Si gioca con le istituzioni come se fossero il salotto di casa. Il Sindaco di Salerno Enzo Napoli si dimette perché De Luca è rimasto senza poltrona e deve ricandidarsi a qualcosa per non stare disoccupato. Siamo alla gravità estrema e senza precedenti se si considera che Napoli è stato messo solo poco tempo fa a fare anche il Presidente della Provincia che secondo la legge Delrio ora dovrà eleggere il nuovo Presidente entro 90 giorni. Cosa dice il PD nazionale di questo scandaloso modo di interpretare le Istituzioni da parte dei propri uomini? Si terminano anticipatamente mandati solo per calcolo politico in disprezzo totale dei cittadini e delle norme. Non c’è nessuna decente motivazione fornita dal Sindaco Napoli per questa decisione. Siamo tornati al tempo di Celestino V e Bonifacio VIII.”

Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.

