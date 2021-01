MARCO GAMBARDELLA (GIOVANI CONFINDUSTRIA): “SCENARIO DI GRANDE INCERTEZZA”

Questa mattina ha avuto luogo la conferenza stampa di presentazione delle iniziative in programma per il Cinquantennale del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Salerno.

“Un anniversario importante in un momento storico così delicato – ha affermato il Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Salerno, Marco Gambardella – comporta una responsabilità ancora maggiore per noi giovani imprenditori. Siamo di fronte a uno scenario di grande incertezza. Ci aspettano sfide importanti. Una su tutte, il Recovery Fund, le cui risorse stanziate rappresentano un’occasione unica per il rilancio del Sud. Occorrono strategie chiare e lungimiranti per rendere il nostro territorio più efficiente, green e competitivo.”

Nel corso della conferenza Maria D’Amico, consigliere delegato al marketing e comunicazione, ha presentato il logo del cinquantennale, realizzato per l’occasione da FG Industria Grafica. E’ stato altresì presentato il programma delle iniziative che si svolgeranno nel corso dell’anno. Tra queste: Young Business Stories – format di comunicazione dedicato al racconto di storie di successo imprenditoriale in cui i giovani imprenditori di tutta Italia si confronteranno sulla particolare situazione attuale, approfondendo i temi di maggior rilevanza per lo sviluppo delle imprese: digitalizzazione, innovazione, sostenibilità, internazionalizzazione, formazione.

Il primo appuntamento, in programma il 3 febbraio p.v., sarà incentrato su “Storie di trasformazione digitale: resilienza e crescita grazie alle nuove tecnologie” Interverranno: Marco Gambardella, Presidente Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Salerno; Marco Da Rin Zanco Presidente Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Belluno Dolomiti e CEO Larin Group e Nicola Savino Consigliere delegato alla Digitalizzazione Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Salerno e CEO Savino Solution Srl. Modereranno i lavori: Giuseppe Alviggi e Antonio Del Vecchio, componenti del Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Salerno.

In programma, poi, un evento sulla rappresentanza confindustriale in cui, attraverso le testimonianze dei Past President del Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Salerno, si cercherà di analizzare come siano cambiati il mondo dell’impresa ed il sistema della rappresentanza in questi anni.

Le celebrazioni si concluderanno con un evento di beneficenza. Come da tradizione, i Giovani Imprenditori di Confindustria Salerno, attraverso azioni concrete, testimonieranno il profilo e la valenza sociale dell’impegno imprenditoriale nella quotidianità della comunità.