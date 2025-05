MARIA GRAZIA DI SCALA (FDI): “LISTE D’ATTESA, I FATTI SMENTISCONO DE LUCA”

“I dati recentemente diffusi dalla Regione Campania sulle liste d’attesa per le visite specialistiche restituiscono un quadro parziale e fuorviante della realtà che vivono quotidianamente migliaia di cittadini”. Così Maria Grazia Di Scala (FdI) consigliere regionale della Campania sui dati diffusi oggi in conferenza stampa da De Luca.

“Secondo quanto dichiarato, le liste d’attesa starebbero migliorando, ma questa narrazione ignora un elemento fondamentale: le tantissime persone che, scoraggiate dai tempi interminabili o dall’assenza di disponibilità, o ai quali viene impedita la prenotazione, rinunciano del tutto a prenotare le visite”. “Questi cittadini – fa notare Di Scala – non compaiono in alcun registro o statistica regionale, ma rappresentano una fetta significativa della popolazione che ha ormai perso fiducia nel sistema sanitario pubblico”.

“Sembra invece che questo sistema, non faccia altro che alimentare disuguaglianze e spingere sempre più persone verso il privato, trasformando la salute in un privilegio per pochi”. Chiediamo – conclude Di Scala – al Ministro della Sanità e unitamente all’Agenas di intervenire controllando la veridicità delle affermazioni, già smentite nei fatti”.

