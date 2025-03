MARIA GRAZIA DI SCALA: “RACCOLTA FIRME PER ISOLE DEL PD E’ UNA SCENEGGIATA”

“La raccolta firme per la proposta di legge ad iniziativa popolare organizzata per le isole campane è un’operazione strumentale, una mortificazione per i cittadini delle isole minori. Una sceneggiata che crea confusione perché riscrive una ovvietà, le isole minori sono aree disagiate non serve riscriverlo”. Così Maria Grazia Di Scala commenta l’iniziativa dei sindaci di Ischia, Procida e Capri per chiedere il riconoscimento delle isole come zone disagiate. “Ischia, Procida e Capri sono aree disagiate, questo è un fatto noto – ricorda Di Scala – per questo fu sottoscritto un accordo tra Regione, Sindaci delle Isole Campane e Associazione Nazionale Comuni Isole Minori. Ancora, con una delibera di giunta regionale del 2017 è stato costituito un Osservatorio Salute isole Campane che ha richiesto, ottenuto e rielaborato progetti aziendali per il Teleconsulto per le isole. Una questione di cui mi sono occupata nella scorsa legislatura. Tra le battaglie vi è stata quella del trasporto sanitario, dell’elisoccorso, del trasporto gratuito per le forze dell’ordine, quella più volte bocciata dal Consiglio di prevedere misure incentivanti per personale sanitario e scolastico operante in zone disagiate”. “Occorrono misure concrete – sottolinea Di Scala -, piuttosto il PD chiarisca il motivo del mancato appostamento dei fondi necessari su progetti di miglioramento dei servizi, che ci spettano di diritto. I Sindaci dovrebbero chiedere azioni concrete e non aggirare i problemi con atti strumentali e confusionari che sono una chiara presa in giro”. “Se davvero si vuole aiutare Ischia, Procida e Capri, – conclude Di Scala – bisogna chiedere attenzione e misure di sostegno reale, ove reperite, anche per la loro esecuzione in sede di conferenza Stato/Regioni. Gli strumenti legislativi esistono, sono vigenti a partire dalla nostra Carta Costituzionale. Altro che iniziativa popolare”.

