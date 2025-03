GIFFONI SEI CASALI. QUATTRO CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA CONTRO IL SINDACO MUNNO

Sembra giunta al termine, o quasi, l’esperienza amministrativa e politica del Sindaco di Giffoni Sei Casali Franco Munno che, questa mattina, come tanti altri cittadini, ha letto il manifesto pubblico con il quale quattro consiglieri comunali di maggioranza, in buona sostanza, danno il ben servito al sindaco per il mancato rispetto di alcuni impegni assunti da parte del primo cittadino.

Nel manifesto si legge di principio dell’alternanza non rispettato all’interno della squadra di maggioranza e, ciononostante, i quattro consiglieri sottolineano di aver garantito il voto favorevole al bilancio di previsione 2025.