REGIONE CAMPANIA. NEL CENTRO DESTRA NON C’E’ ANCORA IL SUCCESSORE DI CALDORO

Fumata nera per la successione a Stefano Caldoro, quale capo dell’Opposizione di Centro Destra in Consiglio Regionale: dopo le dimissioni dell’ex Presidente della Regione dalla carica di Consigliere Regionale, con l’ingresso in aula della consigliera Di Scala, i partiti della coalizione di centro destra non hanno ancora deciso chi avrà il compito, politico e non solo, di rappresentare l’alleanza per gli ultimi mesi di consiliatura.

La Lega di Matteo Salvini, forte anche del numero di consiglieri regionali in carica, rivendica il ruolo per Severino Nappi ma Fratelli d’Italia non pare intenzionata a lasciare spazio agli alleati.

Come ogni cosa che riguarda la Regione Campania, tutto è rinviato a dopo il 9 Aprile.