SALERNO. IL BILANCIO DI PREVISIONE ARRIVA IN AULA PER IL CONSIGLIO DEL 20 MARZO

Si comunica che il Consiglio Comunale è convocato per il giorno 20 marzo 2025, alle ore 9.30, presso il Salone dei Marmi del Palazzo di Città, per la trattazione dei seguenti argomenti:

1. Approvazione verbale seduta precedente

2. Interrogazioni ed interpellanze.

3. Provvedimenti finanziari:

a) Addizionale Comunale all’IRPEF anno 2025 – DGC n. 479 del 11/12/2024

b) Piano ordinario società partecipate al 31.12.2023 ex D.lgs. 117/2016 e ricognizione servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati alle società in house ex D.lgs. 201/2022 – DGC n. 480 del 11/12/2024

c) Variazione di bilancio – art. 15 co. 4bis d.l. N. 77/2021 – DGC n. 31 del 13/02/2025

d) Accantonamento fondo di garanzia debiti commerciali – esercizio 2025 – variazione di bilancio ai sensi dell’art. 1, comma 862, della legge n. 145/2018) – DGC n. 46/2025

e) Servizi a domanda individuale anno 2025 – DGC n. 47/2025

f) Aggiornamento del Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni 2025-2027 – DGC n. 41/2025

g) Documento Unico di Programmazione – DGC n. 48/2025

h) Schema di Bilancio di previsione 2025-2027 – DGC m. 49/2025.

4. Istanza di permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi dell’art. 14, d.p.r.380/01 per la realizzazione dell’oratorio e della casa canonica a servizio della chiesa di Sant’Eustachio sita in via Brignano Inferiore.

5. Affidamento in house providing del “servizio di manutenzione ordinaria e conservativa del patrimonio cittadino “verde orizzontale” e dei “parchi, giardini ed aiuole ornamentali del comune di Salerno” alla società Salerno Pulita spa – DGC n. 507 del 23/12/2024.

6. Regolamento Servizio “Housing First/Housing Led” – DGC n. 25 del 06/02/2025.

7. Proposta al Consiglio Comunale di approvazione del Regolamento di gestione condivisa per la cura e la rigenerazione dei beni comuni attraverso la collaborazione tra cittadini e amministrazione – DGC n. 56/2025.

8. Regolamento comunale per la disciplina della gestione condivisa per la cura e la rigenerazione delle aree verdi appartenenti al Patrimonio Comunale del Regolamento di gestione condivisa per la cura e la rigenerazione dei beni comuni attraverso la collaborazione tra cittadini e Amministrazione – DGC n. 65/2025.

9. “Approvazione della proposta di ristrutturazione e riqualificazione della “Piscina Nicodemi”, inclusi gli interventi di efficientamento energetico e gestione dell’impianto sportivo, presentata dalla A.S.D. Rari Nantes Nuoto Salerno ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 38/2021. Proposta al Consiglio Comunale per la dichiarazione di pubblico interesse e adeguamento degli strumenti di programmazione”.

10. Istituzione della giornata per la celebrazione di “Salerno Capitale”.