MARIA STELLA GELMINI LASCIA AZIONE PER NOI MODERATI. ATTESA PER LE DECISIONI DI MARA CARFAGNA

Anche l’ex Ministro Maria Stella Gelmini abbandona Carlo Calenda, lascia il centro sinistra ed entra a far parte della maggioranza parlamentare del Governo Meloni. Dopo aver avuto un colloquio, in mattinata, con Calenda, la Senatrice Gelmini in una nota stampa ha annunciato di lasciare Azione.Tra le motivazioni addotte c’è “la decisione di entrare nel campo largo” nelle “tre Regioni che andranno al voto in autunno” che la “costringe a prendere atto con rammarico” di non poter “rimanere” nel partito. L’addio della Gelmini ad Azione non dovrebbe essere l’ultimo perchè, anche oggi, in Parlamento, circolavano voci sulla imminente decisione dell’ex Ministro Mara Carfagna di chiudere l’esperienza con il partito di Carlo Calenda. Anche per Mara Carfagna si parla di un passaggio, almeno per il momento, all’interno del Gruppo Noi Moderati alla Camera, anche se la meta finale dovrebbe essere Fratelli d’Italia.

Per il futuro politico di Mara Carfagna si era parlato anche di Forza Italia ma, pare, che i vertici nazionali del partito degli Azzurri abbiano preso tempo sul ritorno dell’ex Ministro.

Appena ieri, con una decisione annunciata alla stampa, Enrico Costa, deputato di Azione, aveva annunciato il suo addio al partito per entrare a fare, direttamente, del Gruppo di Forza Italia.