MARTINO D’ONOFRIO: “ALL’ISTITUTO ALBERGHIERO DI SANT’ARSENIO PER DISCUTERE DELLE ESIGENZE DEI RAGAZZI”

“Questa mattina sono stato all’istituto alberghiero di Sant’Arsenio su invito del sindaco Donato Pica, dove ho incontrato in uno al sindaco di Polla Massimo Loviso, i dirigenti e i collaboratori delle scuole del Vallo di Diano.”

Lo scrive il Consigliere Provinciale di Salerno Martino D’Onofrio, delegato all’Edilizia Scolastica.

“Nella riunione” continua D’Onofrio, “abbiamo affrontato temi fondamentali e decisivi per il futuro della scuola. L’incontro si è svolto in un clima di grande collaborazione e sinergia per poter dare risposte concrete ai nostri ragazzi. Inoltre, gli alunni ci hanno coccolato con degli stuzzichini e aperitivi da loro preparati.”