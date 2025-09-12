MARTUSCIELLO (FI) INVOCA IL MIRACOLO DI SAN GENNARO: “IL 19 SETTEMBRE CI SARA’ IL CANDIDATO”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

E’ una sorta di evocazione religiosa quella che parte dal Coordinatore Regionale di Forza Italia Fulvio Martusciello, impegnato, come gli altri esponenti politici del centro destra, nella ricerca del nome del candidato alla Presidente della Regione Campania.

“Il 19 settembre non escludo l’annuncio del candidato del centrodestra in Campania. I percorsi si vanno definendo e le scelte si vanno consolidando. C’è una effervescenza della società civile che non può che far bene al centrodestra. Ecco allora che il 19 settembre potrebbe essere la data giusta”. Lo ha dichiarato Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania.

Related Posts

Settembre 12, 2025

REGIONALI IN CAMPANIA. CIRIELLI (FDI): “MELONI FARA’ SCELTA MIGLIORE”. IANNONE: “CANDIDATO POLITICO”

Settembre 12, 2025

DE LUCA REPLICA A FICO: “CODICE ETICO ? NOI SIAMO STATI ESEMPIO DI GESTIONE SPARTANA”

Settembre 12, 2025

FRANCO MARI (AVS): “A BATTIPAGLIA PER INCONTRARE LAVORATORI COOPER STANDARD”