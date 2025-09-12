MARTUSCIELLO (FI) INVOCA IL MIRACOLO DI SAN GENNARO: “IL 19 SETTEMBRE CI SARA’ IL CANDIDATO”

E’ una sorta di evocazione religiosa quella che parte dal Coordinatore Regionale di Forza Italia Fulvio Martusciello, impegnato, come gli altri esponenti politici del centro destra, nella ricerca del nome del candidato alla Presidente della Regione Campania.
“Il 19 settembre non escludo l’annuncio del candidato del centrodestra in Campania. I percorsi si vanno definendo e le scelte si vanno consolidando. C’è una effervescenza della società civile che non può che far bene al centrodestra. Ecco allora che il 19 settembre potrebbe essere la data giusta”. Lo ha dichiarato Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania.