IMMA VIETRI (FDI): “SUD, CON GOVERNO MELONI DA FANALINO DI CODA A LOCOMOTIVA”

“Il sud Italia, grazie alle politiche del governo Meloni, da fanalino di coda sta diventando locomotiva della Nazione. Tutti gli indicatori economici mostrano che dal 2023 il pil del sud è cresciuto più della media nazionale, l’occupazione è aumentata in misura superiore rispetto al resto d’Italia e gli investimenti sono saliti del cinquanta per cento. Il mezzogiorno ha fornito un contributo decisivo anche alle esportazioni ,dimostrando di poter essere, finalmente, locomotiva economica del Paese, dopo anni in cui era relegato al ruolo di fanalino di coda. Proprio di stamattina è la notizia dell’ultimo rilevamento Istat secondo cui l’occupazione cresce più che nel resto d’Italia e si attesta al 50,1%, il dato maggiore dal 2004. Insomma, basta con le mancette e l’assistenzialismo dei governi precedenti. L’Esecutivo Meloni ha cambiato marcia con investimenti importanti per dare dignità al Mezzogiorno”. Lo ha detto il deputato campano di Fratelli d’Italia Imma Vietri a margine dell’evento “Spazio Sud”, organizzato dal partito a Capaccio Paestum in provincia di Salerno.

