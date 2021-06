MASCHERINE ALL’APERTO, L’ULTIMA SFIDA DEL PRESIDENTE VINCENZO DE LUCA

La data del Governo è quella del 28 giugno, la data della Regione Campania è, invece, quella di venerdi’ 25 giugno quando, nella consueta diretta del venerdi’, il Presidente Vincenzo De Luca potrebbe annunciare l’ennesimo provvedimento contrario alle scelte di Roma. In questa lunga fase di emergenza sanitaria, l’elenco delle decisioni di De Luca contro il Governo è abbastanza lungo: dallo stop al delivery dei ristoranti anche a marzo ed aprile 2020, dalle chiusure forzate delle scuole – mentre nel resto d’Italia alcune classi erano in presenza – passando per i divieti di raggiungere le seconde case ed i controlli alle stazioni. Tutto sommato, guardando i numeri finali il pugno duro non ha portato a nessun miracolo, la Regione Campania, tra mille divieti, è stata attraversata dal Covid 19 al pari di tutte le altre zone d’Italia, con le medesime difficoltà e con le stesse problematiche soprattutto all’interno degli Ospedali. Adesso la sfida è quella delle mascherine all’aperto: De Luca proverà ad imporre ai campani – ma soprattutto ai turisti che stanno raggiungendo la Campania – l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto? A cosa servirà se nel resto del paese l’obbligo non sussisterà piu’ ? Forse a niente considerato che da Fondi (Lazio) a Gaeta (Campania) e da Maratea (Basilicata) a Sapri (Campania) sono poco piu’ di cinque minuti di macchina.

