MASCHERINE, DE LUCA COPIA SPERANZA MA LANCIA L’ENNESIMA CROCIATA ALL’ALCOL

In Campania vigeranno le stesse regole che nel resto d’Italia, a partire dal 28 giugno, per l’utilizzo delle mascherine che restano obbligatorie, come stabilito dall’ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza, solo nei luoghi particolarmente affollati, dove non è possibile garantire il distanziamento. Nessuna decisione autonoma del Presidente della Regione De Luca che, pero’, lancia l’ennesima crociata contro l’alcol, stabilendo il divieto di vendita di bevande alcoliche da asporto dalle 22:00 alle 6:00 del mattino. Dunque, per l’ultimo cicchetto lontano dal tavolo o dal bancone, ci sarà tempo fino alle 21:59 oppure bisognerà attendere l’alba del giorno successivo. Probabile che, già nelle prossime ore, l’ordinanza anti asporto venga impugnata dalla associazioni di categoria, considerato che, come al solito, si tratta di un provvedimento unico nel panorama normativo nazionale.

Share on: WhatsApp