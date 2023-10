MASSIMO GRIMALDI: “GRAZZANISE NEL PIANO NAZIONALE DEGLI SCALI, UNA BUONA NOTIZIA”

“Un grazie ai Parlamentari del nostro territorio Gianpiero Zinzi, Marco Cerreto e Gimmi Cangiano che, oggi, alla Camera dei Deputati sono riusciti ad ottenere l’approvazione di un ordine del giorno che impegna il Governo di Giorgia Meloni ad inserire l’Aeroporto di Grazzanise all’interno del vigente Piano Nazionale degli Aeroporti Civili. Per tutta la Provincia di Caserta, ma anche per l’intera Regione Campania, si tratta di un traguardo importantissimo che consentirà di aumentare e migliorare il traffico aereo, soprattutto in chiave turistica.”

Lo dichiara il Consigliere Regionale del Gruppo Moderati e Riformisti Massimo Grimaldi.

Lo scalo di Grazzanise, insieme a Capodichino ed a Pontecagnano Faiano, potrà incrementare il numero di voli diretto verso la Regione Campania che con le sue bellezze si candida a diventare la meta preferita degli stranieri in viaggio verso l’Italia. A questo punto, come Consigliere Regionale, mi auguro a questo punto che anche la Giunta del Presidente De Luca sostenga il completamento dell’iter.