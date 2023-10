FESTA PROVINCIALE DELL’UNITA’ A BARONISSI SENZA DE LUCA E SENZA NOMI DI SPICCO

Il Partito Democratico di Baronissi si prepara ad ospitare, a partire da domani sera, la Festa Provinciale dell’Unità, senza avere al proprio interno neppure l’unità sul nome del candidato sindaco da sostenere in occasione della prossima tornata elettorale per le Comunali. E non è un caso se anche il Presidente della Regione Vincenzo De Luca ha deciso di tenersi a debita distanza dal centro della Valle dell’Irno dove è stato allestito un programma senza nomi di risalto nazionale e con il solo Lorenzo Guerini chiamato a rappresentare il Partito Democratico. Baronissi, d’altronde, è stata solo una scelta di ripiego per la festa provinciale dopo il rifiuto di Agropoli e la rinuncia di Nocerà Inferiore per la vicenda dello scandalo delle social card.

