NOI MODERATI ALLE EUROPEE DEL 2024 SENZA LA LISTA MA CON FORZA ITALIA

NOI Moderati, il partito di Maurizio Lupi, si prepara a siglare un accordo federazione con Forza Italia in vista l delle prossime elezioni Europee del 9 Giugno 2024. Nessuna lista autonoma ma un’intesa nazionale che vedrà i candidati e le candidati di Noi Moderati confluire nelle lista che Forza Italia presenterà nelle quattro circoscrizioni elettorali. Una scelta che, per il momento, non è ancora ufficiale ma che dovrebbe diventarlo entro la fine del 2023. Per la Regione Campania, invece, non ci sarà nessun nome in corsa per le Europee all’interno del partito Noi Moderwti che garantirà il proprio sostegno ad un candidato di Forza Italia.

