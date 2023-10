NOCERA SUPERIORE, COMUNALI 2024. PD A CACCIA DEL CANDIDATO, GLI ALTRI FERMI

Il Partito Democratico, nel corso del fine settimana che sta per iniziare, dovrà iniziare a valutare con grande attenzione la scelta del nome del candidato da mettere in campo per le Comunali 2024 di Nocera Superiore. E mentre gli altri partiti restano fermi, in una campagna elettorale che stenta a decollare per mancanza di temi e di idee, il Pd proverà a scogliere il nodo candidato, cercando di fare una sintesi delle diverse proposte che si trovano sul tavolo. Resta, ancora, in piedi la ipotesi di Bartolo Pagano, sostenuta fortemente dal Sindaco di Nocera Inferiore Paolo De Maio, oggi, pero’, in caduta libera all’interno del Pd della Provincia di Salerno dopo la pessima gestione del caso social card. Altri esponenti politici del Pd, a cominciare dal Consigliere Regionale Franco Picarone, guardano all’appuntamento elettorale di Nocera Superiore con grande interesse ma saranno i vertici provinciali del Pd, insieme al deputato Piero De Luca, a chiudere la partita sul nome del candidato alla carica di Sindaco per le Comunali 2024 del Comune di Nocera Superiore.

Share on: WhatsApp