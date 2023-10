SALERNO. FRATELLI D’ITALIA SI PREPARA AL CONGRESSO PROVINCIALE: CHI SARA’ IL SUCCESSORE DI GAMBINO ?

Parte la grande stagione dei Congressi all’interno di Fratelli d’Italia, il partito di Giorgia Meloni che, chiusa la fase del tesseramento, si prepara a celebrare le assemblee provinciali e ad eleggere i nuovi dirigenti. In Provincia di Salerno, all’interno di Fdi, c’è già fermento perchè il Congresso Provinciale dovrà individuare il successore dell’attuale Commissario Provinciale Alberico Gambino, candidato, in pectore, per la prossima tornata elettorale dell’Europee del 9 Giugno 2024. L’obiettivo, come da tradizione, è quello di celebrare un congresso unitario e, quindi, arrivare all’appuntamento con l’assemblea dei delegati, con un nome unico sul quale far confluire il consenso dell’intera base elettorale. Nelle prossime settimane ci saranno le prime riunioni organizzative all’interno della sede di Via Roma a Salerno per definire la road map di avvicinamento al Congresso Provinciale di Salerno.

