MASSIMO GRIMALDI (LEGA): “OK AEROPORTO GRAZZANISE SOLO GRAZIE A GIANPIERO ZINZI”

“L’Aeroporto di Grazzanise è nel nuovo Piano Nazionale solo grazie all’impegno dell’attuale Governo e del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture che, dopo anni, ha deciso di valorizzare uno scalo fondamentale per tutta la Regione Campania. Con ampio ritardo, oggi, se ne accorge anche il Presidente della Regione Campania De Luca che si intesta, come è suo costume, un risultato ottenuto da altri. Ringrazio l’Onorevole Gianpiero Zinzi che, un anno e mezzo fa, con un ordine del giorno approvato alla Camera dei Deputati, ha ottenuto l’ok per l’Aeroporto di Grazzanise. Sarà compito del prossimo Governo Regionale della Campania, a guida centro destra, sostenere, in ogni maniera, lo sviluppo dello scalo della Provincia di Caserta.”

E’ quanto dichiara il Consigliere Regionale della Lega Massimo Grimaldi.