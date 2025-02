FORZA ITALIA GIOVANI SALERNO. COSTABILE NOMINA TREZZA PER COMUNE CAPOLUOGO E VALLE DELL’IRNO

Il vice coordinatore regionale vicario in Campania e coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani Salerno Pietro Costabile, vista l’enorme crescita del movimento giovanile azzurro nel salernitano ed in particolare nella zona a nord del capoluogo di provincia, nella zona denominata “Valle dell’Irno”, ha deciso di nominare il vice coordinatore provinciale Antonio Trezza, storico attivista e dirigente, quale responsabile della nuova area “Salerno-Valle dell’Irno” .

Il compito di Antonio Trezza come responsabile d’area sarà quello di favorire lo sviluppo di coordinamenti cittadini nei comuni che vanno da Salerno stessa, già guidato da Martina Manzo, a Baronissi, guidato da Carmine Ingino, spaziando poi fino a comuni come Mercato Sanseverino o Fisciano, individuando futuri dirigenti che vogliano impegnarsi nel progetto di Forza Italia Giovani in questa importante parte del territorio provinciale.

Ad Antonio gli auguri di buon lavoro da tutta la comunità giovanile azzurra!