MASTER PLAN DELL’AGRO: SINDACI ANCORA IN ATTESA DEI DECRETI DELLA REGIONE

Che fine ha fatto il progetto del Master Plan dell’Agro, presentato, qualche tempo fa, a Napoli, direttamente dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ? Ad oggi resta solo un piano sulla carta perchè di carta, ma quella bollata, per il momento non se ne è vista neppure l’ombra: mancano, infatti, anche i decreti per le nomine dei Coordinatori (Politico e Tecnico). Per i due ruoli l’intesa era stata raggiunta sui nomi di Paolo De Maio (Sindaco di Nocera Inferiore) e di Michele Strianese (Sindaco del Comune di San Valentino Torio). Ad attendere l’ufficializzazione non solo il Master Plan dell’Agro ma anche quello della Valle Ufita, in Provincia di Avellino, per il quale era stato indicato come Comune capofila quello di Atripalda.

