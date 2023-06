FORZA ITALIA. A ROMA RIUNIONE PER LA CAMPANIA: IN ARRIVO IMPORTANTI NOVITA’

Sarà direttamente il Coordinatore Nazionale di Forza Italia Antonio Tajani a presiedere, nella tarda mattinata di giovedi’ 22 Giugno, a Roma, una riunione del partito riservata alla Campania. Presente, tra gli altri, anche il Coordinatore Regionale Fulvio Martusciello, insieme ad altri dirigenti campani del partito degli azzurri che, a poco piu’ di una settimana dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, si appresta ad una nuova riorganizzazione del partito in Regione, con importanti novità che riguardano i ruoli organizzativi. Forza Italia in Campania, dunque, si prepara a lanciare la volata verso l’appuntamento con le elezioni Europee del prossimo anno e la data del 29 Settembre sarà, di sicuro, importante per il partito degli azzurri, con l’evento commemorativo di Silvio Berlusconi, organizzato a Paestum.

