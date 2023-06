ATTILIO PIERRO (LEGA): “OK IN COMMISSIONE A NOSTRA RISOLUZIONE SU PESTE SUINA”

“La PESTE SUINA Africana è un grave problema che ha causato ingenti danni all’industria suinicola italiana. Un virus altamente contagioso che colpisce non solo gli animali selvatici, ma anche quelli domestici. La Lega è da sempre vicina alle istanze degli allevatori, per questo ha presentato una risoluzione, approvata, per il contrasto e la diffusione della malattia. Bisogna tutelare le aree adibite ad allevamento, ricercando e gestendo le carcasse di animali in biosicurezza, potenziando i servizi veterinari, a mettendo in atto ulteriori e più efficaci azioni di depopolamento nelle aree di restrizione”. Così i parlamentari della Lega in commissione Agricoltura Riccardo Molinari, capogruppo alla Camera, Mirco Carloni e Davide Bergamini, rispettivamente presidente e capogruppo della commissione, Francesco Bruzzone e Attilio Pierro.

Share on: WhatsApp