MATTEO RENZI (ITALIA VIVA): “AL SENATO VOTEREMO A FAVORE DELLA COMMISSIONE COVID”

“Il Senato voterà l’istituzione della Commissione Covid. E per il nostro gruppo interverrò io in Aula per dichiarare il voto a favore. La richiesta di istituire una Commissione Covid è stata avanzata per prima da Italia Viva nel 2020, nel 2021 e poi alle elezioni del 2022 (abbiamo anche lanciato una petizione). E il gruppo dell’allora Terzo Polo alla Camera ha votato a favore. Noi non abbiamo cambiato idea”.

Lo scrive il leader di Italia viva, Matteo Renzi, nella sua newsletter. “Vogliamo capire cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato, non per vendetta ma per evitare errori in futuro”, conclude.