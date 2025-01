MATTEO RENZI (ITALIA VIVA): “L’ELEZIONE DI MATTARELLA FU DIFFICILE MA UTILE AL PAESE”

“Esattamente dieci anni fa il Parlamento eleggeva Sergio Mattarella al Quirinale. Raggiungere l’obiettivo fu molto più difficile di come viene raccontato oggi. Era il Parlamento dei 101 franchi tiratori e molti fingono di dimenticarlo. Era un passaggio stretto, delicato: l’Italia rischiava molto”, scrive su X il leader di Italia viva, Matteo Renzi.

“A distanza di dieci anni tutti possono vedere come quella scelta che ha avuto tante conseguenze abbia fatto bene al Paese. E alla fine dei conti fare il bene del Paese è l’unica cosa che conta davvero. Almeno: per quelli come noi conta solo questo. Auguro di cuore al Presidente Mattarella buon lavoro per il futuro”, conclude l’ex premier.