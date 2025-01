SALERNO. FORZA ITALIA PRESENTA IL PROGETTO DELLO SPORTELLO DELLA SALUTE

Nasce lo SPORTELLO DELLA SALUTE

In conferenza stampa, abbiamo presentato un’iniziativa concreta per supportare gli utenti vittime di disservizi nel sistema sanitario. Lo sportello raccoglierà segnalazioni di episodi di malasanità, per poi denunciarli pubblicamente o alle autorità competenti.”

Lo scrive il Coordinatore Provinciale di Forza Italia Salerno Roberto Celano.