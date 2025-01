MERCATO SAN SEVERINO. IL SINDACO SOMMA: “AL VIA LAVORI PER SECONDO TRATTO CORSO DIAZ”

Da lunedì 3 febbraio riprendono gli interventi di restyling, dal civico 1 al civico 61 –e più precisamente dall’intersezione Via Guerrasio/Via Municipio e dall’intersezione Via Orefici/Via delle Puglie- secondo un cronoprogramma delle attività step-by-step che, salvo imprevisti legati alle condizioni meteo, approderà al 19 marzo.”

Gli eventi organizzati e promossi durante le festività hanno testato le potenzialità di un nuovo Corso immaginato per rilanciare il passeggio di cittadini e visitatori e per accogliere momenti di vitalità. Adesso occorre che l’impresa continui senza sosta a completare i tratti che mancano con un cronoprogramma serrato per poter concludere quanto prima l’intero progetto. È ciò che abbiamo chiesto secondo una roadmap ben precisa ed è ciò che ci aspettiamo per poter consegnare alla comunità un boulevard pedonale in grado di valorizzare il centro cittadino ed il tessuto commerciale esistente.