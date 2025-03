MATTEO SALVINI A NAPOLI IL 21 MARZO: UN INCONTRO VERSO LE REGIONALI 2025

E’ atteso alla Mostra d’Oltremare, venerdi’ 21 Marzo, a partire dalle 16:30: il leader della Lega Matteo Salvini, insieme ai Ministri Piatendosi e Valditara, torna in Campania per una manifestazione che guarda alla celebrazione del Congresso Nazionale del partito ma, durante la quale, si affronteranno anche i nodi legati alle prossime elezioni Regionali in Campania. Ad accompagnare Salvini tutta la classe dirigente del partito in Campania, a cominciare da Gianpiero Zinzi, deputato e Coordinatore Regionale della Lega, che è anche il nome sul quale il partito di Matteo Salvini punta per una candidatura alla carica di Presidente della Regione. All’interno della Lega, pero’, c’è chi indica il nome di Matteo Piantedosi come possibile candidato per le prossime regionali in Campania, anche perchè sarebbe capace di raccogliere numerose adesioni anche dall’area centrista.

