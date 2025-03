PELLEZZANO. IL 25 MARZO IN CONSIGLIO COMUNALE IL BILANCIO CON IL TAGLIO ALLA TARI

E’ stato convocato per il 25 Marzo il Consiglio Comunale di Pellezzano che, tra gli altri punti all’ordine del giorno, discuterà anche il nuovo Bilancio di Previsione 2025 che prevede una riduzione della Tari in favore di famiglie ed imprese. Un traguardo al quale l’Amministrazione guidata dal Sindaco Francesco Morra è giunta dopo un lavoro importante fatto sul fronte della raccolta differenziata, con una riduzione della frazione non differenziabile che incide, piu’ degli altri materiali, sui costi per lo smaltimento. Nel corso del Consiglio Comunale del prossimo 25 Marzo il Sindaco Morra illustrerà, nel dettaglio, quali saranno le percentuali di riduzione della Tari e quali fasce della popolazione ne potranno beneficiare a cominciare dai prossimi mesi.

