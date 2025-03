MATTEO SALVINI DA NAPOLI SU DE LUCA: “CITTADINI CAMPANI, ABBIATE ALTRI 6 MESI DI PAZIENZA”

Matteo Salvini da Napoli lancia la corsa della Lega, ma anche di tutto il Centro Destra, verso le regionali in Campania. E dal palco della Mostra d’Oltremare lancia un preciso messaggio al Presidente della Regione Vincenzo De Luca.

“Ogni anno ci sono migliaia di persone in Campania che devono andare in altre regioni a farsi curare e qui il signor De Luca dovrebbe chiedere scusa a qualcuno. Io dico che bisogna portare pazienza altri sei mesi”. Così durante il suo intervento alla seconda tappa precongressuale della Lega su “Tutto un altro mondo – tutta un’altra sicurezza, la sfida della legalità”, il segretario della Lega, Matteo Salvini. “La Lega in Campania non ha governato neanche un quarto d’ora. Decine di migliaia di campani devono andare a farsi curare altrove. Napoletani e campani devono portare pazienza per sei mesi. Se ci credete, anche la Campania dopo tanti anni potrà cambiare pagina. Prepariamoci al cambiamento”