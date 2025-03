DAL CONGRESSO DEL PSI ELLY SCHLEIN RIBADISCE NO A DE LUCA: “LAVORIAMO AL FUTURO”

Ospite del Segretario Nazionale del Psi Enzo Maraio, a Napoli, per la prima giornata del Congresso Nazionale del partito del Garofano, Elly Schlein ha ribadito che il Partito Democratico, sul discorso del terzo mandato a De Luca, ha scelto da tempo la strada da intraprendere per le prossime regionali in Campania.

“La posizione del Pd è chiara ed è già stata chiarita. Noi stiamo già lavorando per costruire il futuro insieme a tutte le altre forze che vorranno contribuire a farlo, a partire dall’esperienza di governo positiva che è andata avanti fino a qui”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, al congresso del Psi a Napoli, rispondendo a una domanda sul governatore uscente, Vincenzo De Luca.

“Qui c’è stata un’esperienza di governo positiva, condivisa e quindi chiaramente noi stiamo già lavorando, con il nostro commissario Antonio Misiani, con tutto il partito campano, per interloquire con tutte le altre forze del campo progressista per provare a costruire il futuro, per costruire l’alternativa”. Lo dice la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, parlando a Napoli in vista delle prossime elezioni regionali a margine del suo intervento nella giornata di apertura del Congresso nazionale del Partito Socialista Italiano. “Siamo al lavoro e siamo naturalmente in dialogo anche su quali sono i grandi temi per la Campania nel futuro, a partire anche dal buon lavoro svolto in questi anni sul terreno sociale, culturale, infrastrutturale” spiega Schlein. “C’è moltissimo su cui vogliamo continuare a lavorare insieme e le forme e i modi naturalmente li discuteremo” spiega Schlein che chiude per l’ennesima volta la porta all’ipotesi terzo mandato a Palazzo Santa Lucia per l’attuale governatore, Vincenzo De Luca. “La posizione del Partito Democratico è chiara ed è già stata chiarita” sottolinea la segretaria che ribadisce: “Noi stiamo già lavorando per costruire il futuro insieme a tutte le altre forze che vorranno contribuire a farlo a partire dall’esperienza di governo positiva che è andata avanti fino a qui”