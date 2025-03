PIERO DE LUCA (PD): “EMERGENZA CAMPI FLEGREI, IL MINISTRO SALVINI SI SVEGLIA TARDI”

“Finalmente anche Salvini si accorge di quello che denunciamo da tempo: le risorse per la messa in sicurezza dei Campi Flegrei sono inadeguate e insufficienti. Il governo non ha più alibi, utilizzi subito i fondi del Pnrr invece di rischiare di perderli. L’area sta vivendo una condizione di emergenza costante, e gli eventi delle ultime ore hanno aumentato l’angoscia e la preoccupazione dei cittadini. Non c’è più tempo da perdere”.Lo dichiara il deputato Dem Piero De Luca, che aggiunge: “È da settimane che ho invitato il capo del dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, in audizione davanti alla commissione Politiche Ue, e l’intero Governo a verificare la possibilità di destinare ulteriori risorse a valere sul Pnrr. I fondi stanziati fino al 2029 non bastano e gravano per quasi la metà sulle risorse FSC della Campania. Serve subito un intervento concreto per la sicurezza del territorio, il Governo si muova”.

