COMUNE DI SARNO. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA LA VARIANTE URBANISTICA

Nella seduta di ieri sera, il Consiglio Comunale ha approvato, con i soli voti della maggioranza, la variante al Piano Urbanistico Comunale (PUC), dando seguito agli atti di indirizzo dell’Amministrazione Comunale per l’aggiornamento del vigente strumento urbanistico approvato con deliberazione del 12 novembre 2015 a distanza di 40 anni dal Programma di fabbricazione.

“Il Piano Urbanistico Comunale persegue l’obiettivo di rigenerare il territorio, favorendo la crescita della città nel pieno rispetto dell’ambiente”, ha dichiarato il Sindaco Francesco Squillante. “Ringrazio tutti i progettisti, gli uffici comunali competenti e l’intera maggioranza, che con un voto compatto ha sostenuto questo importante passo per il futuro di Sarno.”

Grazie alla Variante adottata sono state apportate modifiche, che ne migliorano l’operatività e la flessibilità attuativa.

In particolare: Si è semplificata l’attuazione degli Ambiti di trasformazione, grazie ad alcune modifiche del meccanismo perequativo che ha consentito di eliminare il vincolo che imponeva di trasferire il diritto edificatorio maturato in uno specifico Ambito di Trasformazione per standard edilizi (ATsu) in un Ambito di Trasformazione integrata (ATI) univocamente determinato.