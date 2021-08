MATTEO SALVINI TORNA IN PROVINCIA DI SALERNO: MARTEDI’ 10 AGOSTO A CAMPAGNA

Dopo Salerno e Battipaglia, il leader della Lega Matteo Salvini, impegnato nella campagna elettorale in Calabria, torna in Provincia di Salerno: martedi’ 10 agosto, alle 14:30, Salvini sarà a Campagna (Salerno), nella località quadrivio, per partecipare ad uno dei banchetti per la raccolta di firme per il referendum sulla Giustizia Giusta. Al momento non è prevista la presenza di Matteo Salvini a Salerno, Battipaglia ed Eboli, ovvero nei comuni della Provincia di Salerno che sono chiamati al voto per le prossime elezioni comunali 2021 del 3 e 4 ottobre.

Share on: WhatsApp