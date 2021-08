SALERNO. MIMMO VENTURA, DA DELUCHIANO DI FERRO ALLA CORTE DI GIORGIA MELONI

Con l’adesione a Fratelli d’Italia del consigliere comunale di Salerno Mimmo Ventura arrivano a quota 8 i passaggi degli eletti all’interno del Consiglio Comunale dai banchi della maggioranza a quelli dell’opposizione: mai si erano registrati numeri di questo tipo, anzi, si era sempre verificato l’esatto contrario con i pochi consiglieri eletti in minoranza pronti a salire sul Carro del Vincitore. Il passaggio di Mimmo Ventura, deluchiano di ferro, eletto nel 2016 all’interno della Lista dei Progressisti per Salerno con oltre 1.500 voti, è sicuramente un colpo ai fianchi della maggioranza del Sindaco Vincenzo Napoli: la lista di Fratelli d’Italia, che dal primo momento sostiene la candidatura a sindaco di Michele Salerno, aumenta la sua forza ed ora puo’ contare, addirittura, su due consiglieri comunali in carica (Ventura e Stasi), diventando il gruppo di centro destra piu’ numeroso all’interno del Consiglio Comunale di Salerno.

