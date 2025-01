MAURIZIO GASPARRI (FORZA ITALIA) CONTRO RAI: “SILENZIO ASSOLUTO SULLA VICENDA ALFIERI”

“Altro che Telemeloni. Teleparaocchi. Questa è la Rai di oggi. Infierisce contro esponenti del centrodestra, amministrazioni locali guidate dal centrodestra, dirigenti del centrodestra impegnati in vari contesti, ma non vediamo nessun settimanale di inchiesta parlare ad esempio del caso Alfieri. Il presidente della provincia di Salerno, esponente di punta del Pd, legatissimo a De Luca, benché destinato agli arresti domiciliari non si è dimesso dalla sua carica, mentre altri suoi colleghi della stessa regione, ma di schieramento opposto, soltanto per un avviso di garanzia hanno lasciato l’incarico. Ma la Rai, piena di gente di sinistra, di Alfieri non ci parla. E anche alcuni presunti ‘giornalisti’ di inchiesta che stanno al guinzaglio della sinistra si guardano bene dal raccontare questa verità. Ma quelli, lo sappiamo, sono dei propagandisti di parte e non certo dei giornalisti. Gli esempi che ci offrono ce lo confermano ogni settimana”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri, membro della Vigilanza Rai.

