IL VALORE EGS PER IMPRESE E PROFESSIONISTI: IL 24 GENNAIO IL CONVEGNO DEI GIOVANI COMMERCIALISTI DI SALERNO

“Il valore ESG: opportunità per imprese e professionisti verso un futuro sostenibile” questo il titolo del convegno che si terrà venerdì 24 gennaio presso il Gran Salone del Genovesi della CCIAA di Salerno, dalle ore 10.00 alle ore 18.00. L’appuntamento formativo e divulgativo è organizzato dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Salerno e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno, con il patrocinio di Ance Giovani Aies Salerno, Confindustria Salerno Gruppo Giovani Imprenditori, Dipartimento di Scienze Aziendali, Management & Innovation Systems dell’Università degli Studi di Salerno, UNGDCEC, Fondazione Centro Studi UNGDCEC.

L’obiettivo è quello di stimolare la riflessione nei professionisti e negli imprenditori che oggi puntare su performance ambientali, sociali e di governance per un’azienda è una scelta vincente e lungimirante.

L’UGDCEC di Salerno intende lanciare un chiaro messaggio: in seguito al recepimento della direttiva Europea CSRD il ruolo del commercialista in ambito di sostenibilità diventa cruciale, il professionista è chiamato ad indirizzare l’azienda, rendicontare gli aspetti ESG ed attestare i report elaborati. Occorre farsi trovare pronti alle novità in tema di principi ESRS, ed alle implicazioni della sostenibilità anche sull’accesso al credito, motivo per cui alla tavola rotonda finale interverranno i referenti di diversi Istituti Bancari, quali BCC Campania Centro, Banca Monte Pruno, Monte dei Paschi di Siena e BCC Capaccio-Paestum.