IL PD DI NAPOLI DIFENDE BERSANI DOPO ATTACCO DI DE LUCA SU INVITO A BERE UN GRAPPINO

“Quando Pierluigi Bersani parla, capita come sempre che abbia ragione. Sottoscrivo parola per parola la sua recente intervista con alcune dichiarazioni molto responsabili anche in merito alla vicenda campana e a lui do la mia piena solidarietà dopo la pessima risposta del presidente De Luca, che ha perso un’altra occasione per ritrovare il garbo e il buon senso e riconoscere la serietà delle argomentazioni”. A sottolinearlo, in una nota, Francesco Dinacci, presidente del Pd Napoli, commentando quando affermato oggi dal governatore campano a Pagani (SALERNO). De Luca ha invitato l’ex leader democratico a “farsi un grappino la sera e di andarsene a dormire, perché si sta rincoglionendo” in riferimento alle dichiarazioni di Bersani, a Napoli, sul terzo mandato in Campania.

