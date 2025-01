INCONTRO DEL CENTRO DESTRA DELLA PROVINCIA DI SALERNO: FOCUS SU REGIONALI E COMUNALI

Presso la sede di Fratelli d’Italia in via Roma a Salerno, si è svolto un proficuo incontro tra i vertici provinciali del centrodestra in vista delle imminenti elezioni comunali del 2025 e delle prossime elezioni regionali. Presenti al tavolo dei lavori: Giuseppe Fabbricatore, Coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia; Attilio Pierro, Coordinatore Provinciale della Lega; Roberto Celano, Coordinatore provinciale di Forza Italia; Luigi Cerruti, Coordinatore di Noi Moderati.

Nel corso della riunione, è emersa l’importanza di costruire una coalizione forte e coesa per affrontare le sfide elettorali nei comuni che andranno prossimamente al voto, con un programma comune e condiviso,

sulla scia del lavoro svolto dai leader nazionali e regionali. Alle elezioni regionali, inoltre, il centrodestra dimostrerà grande compattezza e determinazione per liberare la regione da un’esperienza di malgoverno De Luca, oltremodo disastrosa e dannosa per le

nostre comunità`, impegnandosi a lavorare per restituire dignità e speranze ai cittadini campani. “L’obiettivo di oggi – hanno dichiarato i coordinatori- è porre le basi per un’azione politica comune che guardi sia al futuro delle amministrazioni locali che alla necessita di costruire una nuova classe dirigente, capace di offrire soluzioni alle reali esigenze della Campania, in attesa che il tavolo nazionale individui il candidato che guiderà la coalizione al successo”.