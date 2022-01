MAURIZIO GASPARRI: “LA SCOMPARSA DI ENZO FASANO MI LASCIA SGOMENTO”

“La prematura scomparsa di Enzo Fasano, per me un amico fraterno che sarà tale per sempre, mi lascia sgomento. Uomo leale ed onesto, dedito ad una politica fatta di incontro e di presenza, di pazienza e di amicizia, è stato sempre al mio fianco in ogni momento e in ogni scelta. Impegnato negli enti locali di Salerno è stato nel 1995 assessore alla Regione Campania e dal 2001 è stato eletto quattro volte in Parlamento.”

Lo dichiara Maurizio Gasparri.

“Attualmente deputato, per due legislature è stato eletto al Senato. Tessitore infaticabile di rapporti, ha partecipato attivamente al processo di modernizzazione della destra e all’impegno politico e parlamentare nel Pdl e in Forza Italia. Condivido il dolore della famiglia, perché per me Enzo, amico di una vita e di mille e mille momenti, è un fratello che mi sarà sempre accanto. Non posso trovare nelle tante amicizie della mia vita un esempio di lealtà e di dedizione pari a quello di Enzo. Lo porterò sempre nel mio cuore”.