ANTONIO IANNONE (FDI): “CON FASANO VA VIA UN PEZZO DI VITA POLITICA”

“La morte di Enzo Fasano è un pezzo di vita politica che va via ma non scompare. Mancherà tanto l’Amico ma mancherà tanto anche il Maestro a distanza che per me è stato. Maestro a distanza perché in Alleanza Nazionale prima e nei giorni più recenti abbiamo avuto sempre posizioni politiche diverse ma il mio rispetto non è mai mancato e nel tempo è diventato anche un profondo bene.”

Lo scrive il Senatore di Fdi Antonio Iannone.

“Mi ha insegnato che si può essere anche nemici di fiducia (una definizione che Enzo conio’) quando si è tra Uomini capaci di mantenere la parola pur non condividendo l’altrui pensiero o momento di vita. Enzo non serbava mai rancore ed era difficilissimo litigarci e facilissimo farci pace anche se so che non mutava opinione su chi aveva maturato disistima. La sua umiltà lo portava ad essere lucido nella lettura dei fatti politici, non era un situazionista ma non era neanche un moralista a senso unico. Ha fatto più di quello che gli è stato riconosciuto ma il tempo della memoria è lungo per fare giustizia. Ciao Enzo ci rincontreremo e sicuramente saremo ancora su posizioni diverse ma insieme sullo stesso campo. I nemici di fiducia non si cambiano.”