MERCATO SAN SEVERINO. AL VIA BANDO PER LE CURE TERMALI RISERVATE AGLI ANZIANI

Anche quest’anno l’Assessorato alle Politiche Sociali ha istituito le cure termali gratuite per gli uomini over 60 e per le donne over 55.

Sono tre le destinazioni scelte, tutte a Contursi, ed altrettanti i gruppi in cui saranno suddivisi i partecipanti: dal 13 al 25 giugno, terme Vulpacchio; dal 5 al 17 settembre terme Rosapepe; dal 16 settembre al 1 ottobre terme Forlenza. Le domande di adesione vanno presentate all’Ufficio Politiche Sociali entro il 23 maggio nei giorni di apertura al pubblico (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09,00 alle 12,00 e il martedì dalle 15,30 alle 17,00).

«È previsto – spiega Albano – il trasporto gratuito giornaliero in pullman, mentre a carico dei partecipanti vi è il solo pagamento del ticket sanitario, previa prescrizione del medico di base. L’Ufficio Politiche Sociali, scaduti i termini per la presentazione delle istanze, stilerà una graduatoria in considerazione del numero assegnato dal protocollo Generale».

L’iniziativa è stata rinnovata anche quest’anno e rientra nella nostra programmazione delle misure sociali in favore della Terza Età e delle fasce deboli – aggiunge il sindaco Antonio Somma – oltre ai benefici terapeutici delle cure, il periodo che i cittadini trascorreranno alle terme è un importante momento fatto di relazioni che, dopo l’isolamento della pandemia, assume rilevanza ancora maggiore sotto il profilo sociale e psichico».

