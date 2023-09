MERCATO SAN SEVERINO. ANTONIO SOMMA: “NUOVA ILLUMINAZIONE PER PIAZZA DANTE”

“La centralissima Piazza Dante si rifa le luci: grazie ad un finanziamento del Ministero dell’Interno, ottenuto dal nostro Comune, sono partiti i lavori per l’efficientamento energetico della pubblica illuminazione che, a breve, ci consentirà di avere una riduzione dell’inquinamento ed un impianto nuovo.”

Lo scrive il Sindaco di Mercato San Severino Antonio Somma.

I lavori, tra l’altro, interesseranno anche Via Principe di Carignano e si inseriscono nell’obiettivo di efficientamento della pubblica illuminazione previsto per tutto il territorio comunale. La conclusione dell’intervento è prevista in 30 giorni e, quindi, è auspicabile che per la fine del mese di Ottobre avremo a disposizione una rinnovata illuminazione pubblica nella nostra Piazza Dante. E’ un altro piccolo tassello che inseriamo nel puzzle della trasformazione urbanistica che abbiamo immaginato per tutta la nostra Mercato San Severino.