NOCERA INFERIORE, CASO SOCIAL CARD. SI DIMETTE ANCHE L’ASSESSORE GUERRITORE

Dopo il Vice Sindaco Iannotti, anche l’assessore Guerritore, dopo lo scandalo delle social card, ha rassegnato le sue dimissioni irrevocabili nelle mani del Sindaco di Nocera Inferiore. Paolo De Maio

Sono oramai da giorni sottoposto ad un’indegna e scandalosa macchina del fango, che ha messo alla gogna il mio stile di vita, arrivando a sollevare dubbi sulla mia condotta come cittadino e contribuente, e finanche sulla mia dignità. Lo sciacallaggio, ai limiti della persecuzione mediatica, mi ha spinto a riflettere sul contributo che, nella situazione attuale, potrei continuare a dare all’Amministrazione della mia, della nostra, comunità.

Non ho sentito, in questi giorni, alcun tipo di considerazione sul mio impegno civico, sulla qualità della mia azione amministrativa, sui risultati conseguiti in quest’ultimo anno che, spero e credo, commercianti ed esercenti tutti potranno testimoniare.

È proprio la mia dignità che mi spinge a riconsiderare il mio impegno, a fronte di attacchi, mai politici, mai nel merito del mio operato, ma personali. I miei detrattori paventano accuse di illegalità, di evasione fiscale, di mancanza di senso civico, di etica e di morale.

Lascio ai cittadini e a chi mi conosce, come persona, come avvocato e come amministratore, le considerazioni sulla mia rettitudine e sulla mia condotta, pur ribadendo la totale correttezza delle azioni compiute finora. Non ho commesso alcun illecito, nessun fatto giuridicamente rilevante può essere riscontrato nelle mie scelte.

Riconoscendo l’inopportunità della mia condotta, nella sfera solo politica, ma mai legale ed amministrativa, mi trovo qui a comunicarLe, caro Sindaco, la scelta di rassegnare le mie irrevocabili dimissioni.

Sono determinato in questa scelta per il profondo rispetto che nutro per le istituzioni che ho rappresentato per molti anni con disciplina e onore e che rischiano di subire l’onta dal fango dei miei detrattori, e per l’impossibilità di proseguire in qualsiasi serena azione amministrativa a causa del clima persecutorio creato in maniera squallida e strumentale. Infine, non intendo permettere ulteriori offese alla mia vita privata dal tribunale popolare che è stato inscenato e fomentato.

La Ringrazio, Sindaco, per la fiducia accordatami, all’esito della mia elezione al Consiglio Comunale. Ringrazio i colleghi della Giunta, i Consiglieri Comunali tutti, in particolare la mia collega di squadra, Lisa Ruggiero, i membri della lista Nocera Solidale, nelle persone di Grazia Montoro e Sofia Russo, che mi hanno supportato fin qui, e gli elettori, che sin dalla mia prima candidatura hanno mostrato una fiducia sempre crescente nei miei confronti.

Spero che questa mia scelta contribuisca a placare “l’odio sociale” scatenato in Città e la furia delle notizie passate agli organi di stampa nazionale, sobillata da chi, poi, ha gridato allo scandalo nel vedere il nome di Nocera Inferiore in prima pagina.

Spero, inoltre, che questa mia scelta non sminuisca la voglia di alcuni di marciare e protestare, augurandomi, però, che lo si possa fare per problematiche reali che riguardano la Nostra comunità e non contro le persone.