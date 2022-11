MERCATO SAN SEVERINO. CONSEGNATA LA PRIMA PENSILINA GREEN DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Progettata da Officine Grafiche, è realizzata in acciaio e carbonio, ha al suo interno la classica seduta d’attesa dell’autobus e del cestino per i rifiuti, ma soprattutto è dotata di un pannello fotovoltaico che alimenta in maniera autonoma un faretto da 350KW.”

Lo scrive Antonio Somma, Sindaco del Comune di Mercato San Severino.